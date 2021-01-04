В Украине на время локдауна запретят продажу ряда повседневных товаров

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В Украине на период локдауна 8-24 января запретили продажу ряда повседневных товаров. Эксперты Американской торговой палаты назвали это "ограничением прав потребителей". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации, передает "Обозреватель".

Запрет коснется продажи:

бытовой химии,

одежды,

прессы и других товаров.

Стоит отметить, что торговать в указанный период разрешено только:

продуктами питания,

лекарствами,

изделиями медицинского назначения,

средствами гигиенами и связи,

кормами,

ветеринарными препаратами,

семенами,

средствами защиты растений.

Также, весь остальной ассортимент можно будет заказать только с адресной доставкой.

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В Американской торговой палате отметили, согласно данному правилу в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления.

Даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения

Также продавцы будут вынуждены либо закрыть соответствующие отделы либо запретить расчет за данные категории товаров на кассе.

По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах

Важно, что данное решение Кабинета министров Украины эксперты организации назвали "нелогичным" и "указывающим на возможные дополнительные убытки от такой нормы и недовольство потребителей".

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Напомним, локдаун в Украине должны ввести с 8 по 24 января 2021 года.

При этом Кабмин имеет право сделать это безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.

Локдаун предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Также на период локдауна на каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.Транспорт продолжит работать с ограничениями "оранжевой" зоны. Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

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Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Во время локдауна будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Как ранее сообщалось, с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения. Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время проведения ужесточенных мер, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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По материалам: Подробности