В Мукачево после трансплантации сердца скончался пациент

В Закарпатской области, 4 января, умер 30-летний житель Мукачево, которому во Львове в конце декабря пересадили сердце. Мужчина находился в реанимациив очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила его жена Виктория в Facebook.

Жена умершего сообщила, что с 28 декабря ее муж находился в тяжелом состоянии., у него отказали почки.

Мой муж все еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать

Стоит отметить, что 25 декабря во Львове в больнице скорой помощи жителю Мукачево успешно провели операцию по трансплантации сердца. Донором стала 42-летняя львовянка, после того как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство.

Как ранее сообщалось, в Украине провели уникальную хирургическую операцию, пересадив сразу четырем пациентам сердце, почки и печень. Донором стал 37-летний житель Ривне, который получил несовместимую с жизнью травму головы, накануне врачи констатировали у него смерть мозга.

Читайте также, в Минздраве создан отдел, который занимается исключительно вопросами трансплантаций. Его цель – за два года комплексно реформировать эту отрасль медицины в Украине – от создания реестра людей, нуждающихся в пересадке органов, до создания условий для проведения операций.

Напомним, в августе этого года в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы. К сожалению, пациент не выжил. Мировая статистика свидетельствует, что каждый третий пациент после такой операции умирает.

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По материалам: Подробности