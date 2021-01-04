Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
В Украине за минувшие сутки зафиксировано всего 4 158 новых случаев СOVID-19. Больше всего случаев подтверждено в Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
В частности, заболели 170 детей и 163 медработник.
Важно, что за сутки выздоровели от коронавируса 4 693 человека, зафиксирован 73 летальных случая.
Также в течении суток было проведено 13 128 тестирований, в том числе методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.
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С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 5 621 024 случаев COVID-19.
Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 504 случая;
Винницкая область – 54 случая;
Волынская область – 83 случая;
Днепропетровская область – 234 случая;
Донецкая область – 162 случая;
Житомирская область – 91 случай;
Закарпатская область – 50 случаев;
Запорожская область – 528 случаев;
Ивано-Франковская область – 104 случая;
Киевская область – 301 случай;
Кировоградская область – 7 случаев;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 352 случая;
Николаевская область – 314 случаев;
Одесская область – 285 случаев;
Полтавская область – 269 случаев;
Ривненская область – 54 случая;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 72 случая;
Харьковская область – 63 случая;
Херсонская область – 75 случаев;
Хмельницкая область – 26 случаев;
Черкасская область – 300 случаев;
Черновицкая область – 134 случая;
Черниговская область – 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.
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По материалам: Подробности