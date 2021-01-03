Ночь перед Рождеством: традиции и запреты Сочельника 6 января

Рождество Христово – это важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник. В ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи праздника, чтобы в течение всего года получать поддержку Высших сил.

Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост.

Традиции и обычаи Рождественского Сочельника 6 января

Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен. Когда-то появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа, именно поэтому запрет на трапезу существует по сей день.

После появления первой звезды вся семья может сесть за стол, но важно, чтобы на нем было не менее 12 блюд.

В середине стола обязательно должна быть расположена кутья. Она символизирует жертвенность и пролитую кровь Божьего Сына.

Горох традиционно подают в честь возрождения, или, как еще называют, Божьей Весны.

Блюда из капусты считаются символом надежды.

Также каждая хозяйка обязательно должна порадовать близких борщом, чтобы весь год они были сильными и здоровыми.

Голубцы являются знаком любви к Царю Небесному.

Жареная или печеная рыба символизировала веру в Богу и христианство.

Чтобы весь год вас не покидали достаток и благополучие, на столе обязательно должны быть вареники с вашей любимой начинкой.

Язычники в этот день готовили блины — это блюдо означало Солнце.

Пироги и другая домашняя выпечка привлекает здоровье.

Узвар, или рождественский компот, считается традиционным рождественским напитком. С его помощью вы очиститесь от зла и дурных мыслей.

Помимо 12 основных традиционных блюд вы можете приготовить что угодно. С давних времен хозяйки подают в качестве угощений 6 января холодец, мясные блюда и грибы.

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Что можно делать в Рождественский сочельник 6 января

Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких.

Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.

Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.

Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января

Носить темную одежду. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.

Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник.

Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.

Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год.

Погодные приметы 6 января

Ясный день — к богатому урожаю летом.

Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.

Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.

Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.

Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

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По материалам: Подробности