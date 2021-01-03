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Ночь перед Рождеством: традиции и запреты Сочельника 6 января

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Ночь перед Рождеством: традиции и запреты Сочельника 6 января

Рождество Христово – это важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник. В ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи праздника, чтобы в течение всего года получать поддержку Высших сил.

Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост. 

Традиции и обычаи Рождественского Сочельника 6 января 

Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен. Когда-то появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа, именно поэтому запрет на трапезу существует по сей день.

  • После появления первой звезды вся семья может сесть за стол, но важно, чтобы на нем было не менее 12 блюд.
  • В середине стола обязательно должна быть расположена кутья. Она символизирует жертвенность и пролитую кровь Божьего Сына.
  • Горох традиционно подают в честь возрождения, или, как еще называют, Божьей Весны.
  • Блюда из капусты считаются символом надежды.
  • Также каждая хозяйка обязательно должна порадовать близких борщом, чтобы весь год они были сильными и здоровыми.
  • Голубцы являются знаком любви к Царю Небесному.
  • Жареная или печеная рыба символизировала веру в Богу и христианство.
  • Чтобы весь год вас не покидали достаток и благополучие, на столе обязательно должны быть вареники с вашей любимой начинкой.
  • Язычники в этот день готовили блины — это блюдо означало Солнце.
  • Пироги и другая домашняя выпечка привлекает здоровье.
  • Узвар, или рождественский компот, считается традиционным рождественским напитком. С его помощью вы очиститесь от зла и дурных мыслей.

Помимо 12 основных традиционных блюд вы можете приготовить что угодно. С давних времен хозяйки подают в качестве угощений 6 января холодец, мясные блюда и грибы.

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Что можно делать в Рождественский сочельник 6 января 

  • Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких. 
  • Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.
  • Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.
  • Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.
  • Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить. 

Что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января

  • Носить темную одежду. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.
  • Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник.
  • Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.
  • Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год.

Погодные приметы 6 января 

  • Ясный день — к богатому урожаю летом.
  • Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.
  • Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.
  • Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.
  • Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

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По материалам: Подробности

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