Сильный ветер и туман: жителей Украины предупреждают о непогоде 29-30 декабря

Доконца суток 29декабря иночью 30декабря вУкраине сохранится сильный ветер спорывами до15-20м/с, вКарпатах— 25-30м/с итуманы, видимость составит 200-500м. объявлено «желтое» предупреждение— первый уровень опасности.

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Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Напомним, вслучае сильного ветра все окна домов рекомендовано плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тодержаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

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По материалам: Gismeteo