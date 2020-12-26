Япония закрывает границы

Правительство Японии приняло решение запретить въезд в страну иностранцам. Ограничение вступит в действие 28 декабря и продлится минимум до 31 января.

Об этом сообщает информационное агентство "Киодо".

Читайте также

Новый штамм COVID-19: врач развенчал фейки

Исключение будет действовать для жителей Японии, которые возвращаются из-за рубежа. Также иностранцы, которые живут в Японии и возвращаются из поездок за границу, должны будут по приезду отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, в Японии обнаружили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все зараженные новым штаммом прибыли из Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. В частности, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.

Также мы писали о том, что Украина сократила список стран "красной зоны". Так, по сравнению с минувшей неделей, в список стран "красной зоны" вошли Великобритания, Румыния и Германия. При этом в "зеленую зону" попала Иордания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности