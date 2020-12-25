Жителей восточных областей Украины предупреждают об ухудшении погоды

Всубботу, 26декабря, ночью ввосточных областях Украины усилится ветер, порывы достигнут скорости 15-20м/с. Натерритории Луганской иХарьковской областей ожидаются значительные осадки, гололед. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

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Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Находясь наулице вненастную погоду, обходите рекламные щиты ишаткие сооружения, неукрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вгараж, апри его отсутствии оставляйте вдали отдеревьев.

Напоминаем водителям, что соблюдение безопасной дистанции дает возможность беспрепятственной остановки иторможения. Чтобы предупредить опредстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Неприбегайте кэкстренному торможению, если это несвязано снеобходимостью предотвращения ДТП.

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По материалам: Gismeteo