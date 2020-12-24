Общество

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий 23 декабря

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Встолице прогнозируется ухудшение погодных условий с23декабря. Осадки возможны втечение ближайших трех дней. Вчастности, сегодня сутра идовечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем. Надорогах удержится гололедица.

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий 23 декабря

©GETTY IMAGES

Всреду температура будет колебаться от−3°Cдо + 1°С, а24и25декабря столбики термометров будут варьироваться впределах от−1 ° Сдо + 5°С.

Всвязи сосадками сночи уже началась интенсивная обработка противогололедными средствами улично-дорожной сети, задействовано 89единиц спецтехники. Первоначально обрабатываются мосты ипутепроводы, подъемы испуски, улицы избрусчатки, транспортные развязки, тротуары иостановки общественного транспорта.

Всего КК«Киевавтодор» имеет 544 единицы спецтехники наслучай непогоды.

ВКГГА призывают киевлян быть осторожными. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию иотказаться отрискованных маневрирований, снижать скорость при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений.

ешеходам советуют ходить неспеша, переходить дорогу только вопределенных местах наразрешенный сигнал светофора.

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий 23 декабря

©Gleb Garanich| Reuters

По материалам: Gismeteo

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