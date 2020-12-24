Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 25 декабря ожидается значительный снег, гололед и сильный ветер

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25декабря ввосточной исеверо-восточной частях страны ожидается значительный снег имокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, надорогах гололедица, ввосточных июго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: в Украине 25 декабря ожидается значительный снег, гололед и сильный ветер

©Brendan McDermid| Reuters

Погодные условия могут привести кнарушению иместами прекращению движения транспорта.

Мощные порывы ветра могут повалить деревья истолбы линий электропередачи, повредить кровли домов исорвать слабо закрепленные рекламные конструкции.

Находясь наулице вненастную погоду, обходите рекламные щиты ишаткие конструкции, неукрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вгараж, апри его отсутствии оставляйте вдали отдеревьев ислабо закрепленных конструкций.

Водители, управляя автотранспортом, соблюдайте скоростной режим идостаточную дистанцию отдругих участников движения.

«Желтое» предупреждение: в Украине 25 декабря ожидается значительный снег, гололед и сильный ветер

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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