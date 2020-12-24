«Желтое» предупреждение: в Украине 25 декабря ожидается значительный снег, гололед и сильный ветер
25декабря ввосточной исеверо-восточной частях страны ожидается значительный снег имокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, надорогах гололедица, ввосточных июго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).
©Brendan McDermid| Reuters
Погодные условия могут привести кнарушению иместами прекращению движения транспорта.
Мощные порывы ветра могут повалить деревья истолбы линий электропередачи, повредить кровли домов исорвать слабо закрепленные рекламные конструкции.
Находясь наулице вненастную погоду, обходите рекламные щиты ишаткие конструкции, неукрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вгараж, апри его отсутствии оставляйте вдали отдеревьев ислабо закрепленных конструкций.
Водители, управляя автотранспортом, соблюдайте скоростной режим идостаточную дистанцию отдругих участников движения.
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По материалам: Gismeteo