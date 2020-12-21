Общество

Коронавирус “зверствует” в Украине: последние данные о зараженных

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Коронавирус "зверствует" в Украине: последние данные о зараженных

За сутки на территории Украины зафиксировали 8325 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 964 448 инфицированных COVID-19. Из них – 581 162 выздоровели (6 626 – за минувшие сутки), при этом 116 больных за сутки умерли.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших подтвердили в Одесской области (814 человек), в Киеве (756 случаев), Запорожской области (675 инфицированных), Киевской области (592 заболевших) и Харьковской области (520 украинцев). К тому же, за сутки было проведено 39 941 тестирований (32 324 – ПЦР и 7707 – ИФА).

Ранее мы писали, что Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Анализы на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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