Общество

Жителей Правобережья предупреждают о тумане 20 декабря

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Ввоскресенье, 20декабря, вУкраине наПравобережье ночью иутром ожидается туман, видимость снизится до200-500м. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

Жителей Правобережья предупреждают о тумане 20 декабря

©headline.kz

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность иследить засообщениями овозможном дальнейшем осложнении погоды.

Напоминаем водителям отом, что вусловиях сниженной видимости следует соблюдать предельную осторожность. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Лучше снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности.

Жителей Правобережья предупреждают о тумане 20 декабря

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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