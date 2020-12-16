Общество

17 декабря в Украине удержится пасмурная погода, местами – туман

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Вчетверг, 17декабря, вУкраине ожидается облачная погода, вцентральных областях пройдет мокрый снег. Вюго-западной части страны местами прогнозируются кратковременный дожди, надорогах удержится гололедица.

17 декабря в Украине удержится пасмурная погода, местами – туман

©pixabay.com

Назападе ночью иутром прогнозируется туман, видимость составит 100-300м.

Ветер сменных направлений, 3-5м/с, неустойчивый.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−4…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+3 °С.

17 декабря в Украине удержится пасмурная погода, местами – туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Бессараба

1 час ago

Снежный апокалипсис в Японии: страна попала в белый плен (видео)

1 час ago

В Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикам

2 часа ago

Львовянка завоевала звание чемпионки Украины по шахматам

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button