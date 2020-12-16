17 декабря в Украине удержится пасмурная погода, местами – туман

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Небывалые дожди вызвали потоп на юго-востоке австралийского Квинсленда

Ледяные дожди прекратятся: что несет антициклон в Украину

Убивал женщин с мыслями о суициде: “твиттер-киллеру” вынесли приговор

День Святого Николая: что нельзя делать

Украину 16 декабря окутает туман: водителей просят быть острожными на дорогах

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Погода в Киеве 16 декабря: без осадков, днем до +1 °С

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