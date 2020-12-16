17 декабря в Украине удержится пасмурная погода, местами – туман
Вчетверг, 17декабря, вУкраине ожидается облачная погода, вцентральных областях пройдет мокрый снег. Вюго-западной части страны местами прогнозируются кратковременный дожди, надорогах удержится гололедица.
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Назападе ночью иутром прогнозируется туман, видимость составит 100-300м.
Ветер сменных направлений, 3-5м/с, неустойчивый.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+3 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−4…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+3 °С.
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По материалам: Gismeteo