Общество

Женщину изнасиловали посреди улицы

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Женщину изнасиловали посреди улицы

В Харьковской области, в поселке Песочин, злоумышленник напал на 50-летнюю женщину в то время, как она шла на работу.

Инцидент произошел 14 декабря около 6:30. 

Так, он затащил "жертву" на пустырь и изнасиловал ее. Крики женщины услышали случайные прохожие.

Нападавший, схватил сумку жертвы, попытался сбежать, но свидетели его удерживали до приезда полиции.

Нападавшим оказался 22-летний парень. Его уже задержали. 

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Борисполе мужчина украл маленькую девочку на АЗС, чтобы ее изнасиловать. Мужчина взял девочку на руки, вышел на улицу и заставил сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Читайте также, в Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек, а школьник зверски поиздевался над женщиной.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
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