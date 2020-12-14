Общество
15 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица
Вовторник, 15декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, ввосточных областях пройдет мокрый снег, надорогах страны удержится гололедица.
©pixabay.com
Ветер северный, северо-западный, 4-9м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −3…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+2…+4 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo