Общество

15 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица

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Вовторник, 15декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, ввосточных областях пройдет мокрый снег, надорогах страны удержится гололедица.

15 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица

©pixabay.com

Ветер северный, северо-западный, 4-9м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −3…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+2…+4 °С.

15 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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