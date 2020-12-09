В Украине объявлено штормовое предупреждение

В среду, 9 декабря, погода в Украине резко ухудшится. В стране объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, в среду в западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Также синоптики отмечают, что в среду и четверг, 9 и 10 декабря, на равнинных реках, кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища, ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют мороз до -14 градусов.

Как ранее сообщалось, Украина оказалась в эпицентре сильного антициклона, над страной наблюдаются холодные арктические массы, а наихудший температурный показатель будет на востоке Украины.

Как ранее сообщалось, Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря.

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По материалам: Подробности