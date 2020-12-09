В Ocean Plaza охрана напала на парня из-за шарфа

В среду, 9 декабря, в Киеве, в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza охранник и посетитель сцепились в словесной перепалке. Причинной стало то, что мужчина вошел в здание не в защитной маске, а прекрыл рот шарфом. В сети появилось видео инцидента.

Так, камера запечатлела, как работники охранной службы на протяжении долго времени говорят с мужчиной, на котором вместо маски шарф.

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Что говорил нарушитель неизвестно, один из представителей охраны – женщина в мгновение начала кричать на него и ударила его по лицу. После этого ее коллега бросил парня на пол. В процессе "задержания" они повалили два металлодетектора.

На место происшествия вызвали полицию. Нарушителя забрали в районный отдел, где на него составили протокол. Кроме того, с него требуют возмещения материального ущерба за поваленные охранниками детекторы.

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По материалам: Подробности