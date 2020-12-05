Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна

В пятницу, 4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность введения локдауна в Украине в январе существует. Однако для украинцев государственная граница останется открытой.

"Давайте честно. Совсем избежать локдауна будет действительно очень сложно. Его вероятность в январе существует. Однако я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее сроки его введения и перечень всех карантинных ограничений", – заявил он.

Зеленский пообещал, что о введении локдауна будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.

"Вероятный локдаун в январе не значит, что вам нужно будет сдавать авиабилеты, отменять запланированный отпуск. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда, и для въезда", – добавил он.

Ранее Шмыгаль рассказал, когда примут решение о локдауну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности