Общество

В Киеве объявлен желтый уровень опасности

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В Киеве объявлен желтый уровень опасности

Спасатели объявили о желтом уровне опасности в столице из-за непогоды и  густого тумана, который накрыл Киев с самого утра. Также предупредили о плохой видимость в столице. 

Синоптики предупреждают, что в Киеве в течение суток будет видимость от 200 до 500 метров. 

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, как пережить снегопад, практические советы. 

Читайте также, синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Так, температурные показатели будут на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как ранее сообщалось, в Карпатах спасатели нашли пару, которая заблудилась. 

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По материалам: Подробности

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