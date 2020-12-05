Общество

Разведывательный полет показал, что крупнейший айсберг в мире весь покрыт трещинами

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Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) получил изображения самого большого айсберга вмире, дрейфующего через Южную Атлантику. Врамках разведывательной операции воздушное судно пролетело над ледяным гигантом площадью 4,2тыс.кв.км, известным как A68a, сообщает BBC News.

Разведывательный полет показал, что крупнейший айсберг в мире весь покрыт трещинами

©BFSAI

Наснимках видны многочисленные расколы итрещины, айсберг окружают обломки льда, апод ватерлинией проходят целые тоннели. Спутниковые фото, полученные впоследние недели, также показали, что края A68a быстро разрушаются.

Сильные волны разбивают плавучий ледяной остров, некоторые части становятся самостоятельными айсбергами, которые нужно отслеживать из-за опасности, которую они представляют.

Антарктический айсберг направляется кбританской заморской территории Южная Георгия. Внастоящее время A68a попал вбыстро движущиеся воды, что может провести его вокруг южной оконечности острова без крушения.

Эксперты удивлены, что айсберг почти неутратил своей массы. Предполагалось, что онраспадется начасти намного раньше.

Разведывательный полет показал, что крупнейший айсберг в мире весь покрыт трещинами

©BFSAI

Разведывательный полет показал, что крупнейший айсберг в мире весь покрыт трещинами

©BFSAI

Разведывательный полет показал, что крупнейший айсберг в мире весь покрыт трещинами

©BFSAI

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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