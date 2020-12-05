Общество

Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря

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Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря

5 декабря – 339-й день года (340-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 26 дней.

5 декабря в мире отмечают Международный день волонтера, а в Украине – День работника статистики. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Прокопия. В народном календаре этот праздник называют Прокопьев день

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Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования. Из-за верности христианству, Прокопия поймали и отрубили голову мечом.

Приметы на 5 декабря:

  • Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
  • Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.
  • Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.
  • Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

Что нельзя делать в Прокопьев день:

  • Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.
  • Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.
  • Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

В этот день именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Михаил.

Ранее мы писали о том, что нужно и нельзя делать в Старый Новый год.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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