Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря

5 декабря – 339-й день года (340-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 26 дней.

5 декабря в мире отмечают Международный день волонтера, а в Украине – День работника статистики. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Прокопия. В народном календаре этот праздник называют Прокопьев день.

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Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования. Из-за верности христианству, Прокопия поймали и отрубили голову мечом.

Приметы на 5 декабря:

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

Что нельзя делать в Прокопьев день:

Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

В этот день именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Михаил.

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По материалам: Подробности