Общество
Погода в Украине 6 декабря: переменная облачность, без осадков
Ввоскресенье, 6декабря, вУкраине ожидается переменная облачность, существенных осадков непредвидится. Ввосточных областях ночная температура опустится до −8 °С.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с, порывы до15м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −7…−5 °С, днем температура воздуха составит −3…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −8…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до −4…−3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем воздух прогреется до+2…+4 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo