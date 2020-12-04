5 декабря в Украине без существенных осадков, ночью местами до −7 °С

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря

Жителей Киевщины предупреждают о тумане утром 4 декабря

В Одессе охранники супермаркета избили покупателя

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 4 декабря ожидается сильный ветер

В Киеве мужчина пытался покончить с собой в церкви

Погода в Киеве 4 декабря: небольшой дождь, днем до +3 °С

Коронавирус в Украине: сколько человек скончались за сутки

В Беларуси популярное издание лишили статуса СМИ

Осторожно: в Украине 3-5 декабря на дорогах образуется гололедица