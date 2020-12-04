Общество

5 декабря в Украине без существенных осадков, ночью местами до −7 °С

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Всубботу, 5декабря, вУкраине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков неожидается. Взападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.

5 декабря в Украине без существенных осадков, ночью местами до −7 °С

©pixabay.com

Ветер восточный, юго-восточный, 5-13м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +3…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+11 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до −1…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −3…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.

5 декабря в Украине без существенных осадков, ночью местами до −7 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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