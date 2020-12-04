Общество
5 декабря в Украине без существенных осадков, ночью местами до −7 °С
Всубботу, 5декабря, вУкраине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков неожидается. Взападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 5-13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +3…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+11 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до −1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −3…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo