Коронавирус в Украине: сколько человек скончались за сутки

По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине зафиксировано 772 760 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 обнаружили у 14 496 человек. Об этом свидетельствует официальная статистика от МОЗ.

При этом, выздоровели – 384 426 (15 372 – за минувшие сутки), а умерли – 12 960 (243 – за минувшие сутки).

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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов

Также врач рассказал о том, почему люди умирают от коронавируса.

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По материалам: Подробности