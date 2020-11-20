Общество
20 ноября: праздник, приметы и суеверия
20 ноября – 325-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 41 день.
По народному календарю 20 ноября – день памяти святого Федора. Святой считался покровителем женского рукоделия, поэтому крестьянки 20 ноября начинали прясть, предварительно помолившись Федору.
Главные приметы:
Гололед 20 ноября – гололедица продержится еще долго.
Обильные снегопады – к сильному паводку весной.
Галки на Федора кричат неспокойно – в ближайшие дни будет снегопад.
Именинники: Богдан, Валериан, Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Федор.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.
По материалам: Подробности