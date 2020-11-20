20 ноября: праздник, приметы и суеверия

20 ноября – 325-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 41 день.

По народному календарю 20 ноября – день памяти святого Федора. Святой считался покровителем женского рукоделия, поэтому крестьянки 20 ноября начинали прясть, предварительно помолившись Федору.

Главные приметы:

Гололед 20 ноября – гололедица продержится еще долго.

Обильные снегопады – к сильному паводку весной.

Галки на Федора кричат неспокойно – в ближайшие дни будет снегопад.

Именинники: Богдан, Валериан, Валерий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Федор.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.

По материалам: Подробности