Общество

Тюрьма за бутылку коньяка: в Кривом Роге мужчину посадили за попытку кражи

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Тюрьма за бутылку коньяка: в Кривом Роге мужчину посадили за попытку кражи

В Кривом Роге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который пытался украсть бутылку коньяка в супермаркете и подрался с охранником. Об этом сообщает издание "Первый Криворожский".

Обвинительный приговор вынесли в ноябре 2020 года вынесла. Как известно, в июне 2020 года около 2:00 в супермаркете АТБ на территории Ингулецкого района мужчина совершил кражу – бутылку коньяка, стоимость в 140 гривен. 

Грабителя попытался задержать охранник супермаркета, с которым завязалась драка. Материалы уголовного дела передали в суд. Криворожанина приговорили к 4 годам лишения свободы. 

Ранее мы писали о том, как в Киеве ограбили "попрошайку". а так же о том, как в столице арестовали вымогателей в погонах.

По материалам: Подробности

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