Общество
Погода в Украине 17 ноября: небольшие дожди, на востоке – снег
Вовторник, 17ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, назападе иместами наостальной территории страны пройдут небольшие дожди, ввосточных областях ожидается снег. Ветер юго-восточный, 5-10м/с.
©pixabay.com
Назападе температура воздуха ночью составит +2…+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+13 °С.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…+2 °С, днем столбики термометров покажут −1…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха составит −2…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…+6 °С, днем воздух прогреется до+3…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo