Общество

Погода в Украине 17 ноября: небольшие дожди, на востоке – снег

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Вовторник, 17ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, назападе иместами наостальной территории страны пройдут небольшие дожди, ввосточных областях ожидается снег. Ветер юго-восточный, 5-10м/с.

Погода в Украине 17 ноября: небольшие дожди, на востоке - снег

©pixabay.com

Назападе температура воздуха ночью составит +2…+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+13 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…+2 °С, днем столбики термометров покажут −1…+3 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха составит −2…+2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…+6 °С, днем воздух прогреется до+3…+9 °С.

Погода в Украине 17 ноября: небольшие дожди, на востоке - снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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