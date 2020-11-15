В нескольких областях Украины прошел первый снег – фото и видео
Заполмесяца доначала календарной зимы вСумской иХарьковской областях прошел первый снег. Множественные фото ивидео первых коротких метелей илегкого снежного покрова украсили социальные сети.
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Жители Шостки вСумской области поделились сниками заснеженных улиц. Смена погоды вызвала улюдей оживление, многие поздравляли сограждан спервым снегом.
Харьковчан также порадовал первый снег. Местные жители воодушевленно комментируют фото вСети инадеются накрасивую снежную зиму.
Напомним, впонедельник, 16ноября, ввосточных частях Украины также ожидается снег, местами постране пройдут кратковременные дожди.
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©Павел Баглай/Instagram.com)
©Павел Баглай/Instagram.com)
По материалам: Gismeteo