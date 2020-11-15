Общество

В нескольких областях Украины прошел первый снег – фото и видео

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Заполмесяца доначала календарной зимы вСумской иХарьковской областях прошел первый снег. Множественные фото ивидео первых коротких метелей илегкого снежного покрова украсили социальные сети.

Посмотреть эту публикацию вInstagram

Публикация отSOM (@som.935)

Жители Шостки вСумской области поделились сниками заснеженных улиц. Смена погоды вызвала улюдей оживление, многие поздравляли сограждан спервым снегом.

Харьковчан также порадовал первый снег. Местные жители воодушевленно комментируют фото вСети инадеются накрасивую снежную зиму.

Напомним, впонедельник, 16ноября, ввосточных частях Украины также ожидается снег, местами постране пройдут кратковременные дожди.

Посмотреть эту публикацию вInstagram

Публикация отМарина Гайтына (@marina_gaytina)

В нескольких областях Украины прошел первый снег – фото и видео

©Павел Баглай/Instagram.com)

В нескольких областях Украины прошел первый снег – фото и видео

©Павел Баглай/Instagram.com)

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войск

Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войск

1 час ago
Photo of Украина заняла 42-е место в индексе конкурентоспособности талантов — рейтинг

Украина заняла 42-е место в индексе конкурентоспособности талантов — рейтинг

1 час ago
Photo of Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

2 часа ago
Photo of В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button