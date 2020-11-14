Общество
В Черновцах бизнесмены протестуют из-за локдауна (видео)
Предприниматели из черновицкого Калиновского рынка перекрыли дорогу. Об этом сообщает Молбук.
Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня. Предприниматели возмущены ограничениями карантина выходного дня, из-за которых тысячи работников рынка останутся без работы и заработка.
Отмечается, что в связи с введением этих ограничений, городская власть Черновцов решила, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов.
Напомним, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Ограничения будут действовать на выходных с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
По материалам: Подробности