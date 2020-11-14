Общество

Погода в Украине 15 ноября: облачно с прояснениями, местами гололед

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Ввоскресенье, 15ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных ицентральных областях пройдут кратковременные дожди, вотдельных районах выпадет мокрый снег, надорогах ночью иутром будет наблюдаться гололедица.

Погода в Украине 15 ноября: облачно с прояснениями, местами гололед

©pixabay.com

Ветер юго-восточный, 3-8м/с.

Назападе температура воздуха ночью составит +6…+7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +9…+10 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+8 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+9 °С.

Погода в Украине 15 ноября: облачно с прояснениями, местами гололед

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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