Общество
Погода в Украине 15 ноября: облачно с прояснениями, местами гололед
Ввоскресенье, 15ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных ицентральных областях пройдут кратковременные дожди, вотдельных районах выпадет мокрый снег, надорогах ночью иутром будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер юго-восточный, 3-8м/с.
Назападе температура воздуха ночью составит +6…+7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +9…+10 °С.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo