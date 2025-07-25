Що може змінити законопроект Зеленського для НАБУ та САП: подробиці

В умовах затяжної війни проти російської агресії Президент України Володимир Зеленський ініціював комплексні зміни у сфері роботи ключових правоохоронних та антикорупційних інституцій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідний законопроєкт, зареєстрований у парламенті, передбачає запровадження низки нових безпекових механізмів для убезпечення державної таємниці й зміцнення стійкості органів, відповідальних за розслідування й притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупції та зловживань.

Згідно з документом, що став у центрі широкої уваги політико-правових кіл, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Офісу Генерального прокурора та Національної поліції — всі ті, хто має доступ до державної таємниці, — підлягатимуть регулярним перевіркам із застосуванням поліграфологічного контролю.

Методика таких тестувань має бути затверджена Службою безпеки України, а самі дослідження повинні проводитися щонайменше один раз на два роки. Метою є виявлення можливих контактів із державою-агресором або вчинення дій, які можуть працювати на її користь.

Крім того, у перехідних положеннях законопроєкту передбачено, що вже протягом шести місяців з моменту набуття чинності закону СБУ має організувати масштабну перевірку чинних працівників відповідних підрозділів — знову ж таки, виключно тих, хто має доступ до матеріалів під грифом «державна таємниця».

Такий крок розглядається як профілактика внутрішнього саботажу та запобігання витоку критичної інформації у воєнний час.

Окрема увага у президентському законопроєкті приділена міжнародно-правовому вектору. В документі наголошено на необхідності активізувати роботу з міжнародного розшуку та екстрадиції осіб, які намагаються уникнути відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

До реалізації цієї ініціативи мають бути залучені Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції, які зобов’язуються протягом трьох місяців після набуття чинності нового законодавства, за участі Кабінету Міністрів, ініціювати зміни до нормативно-правової бази, що дозволять пришвидшити процедури екстрадиції та забезпечити відповідність зобов’язанням у рамках міжнародного кримінального права.

До цього ж Зеленський анонсував новий закон щодо НАБУ та САП.