Буданов закликав українців йти у ТЦК: голова ГУР МО про особливий план РФ

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зробив жорстку заяву, підкресливши: країна має усвідомити, що без загальнонаціонального включення в оборону ніхто її не втримає.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

«Якщо хтось досі думає, що ховатися від ТЦК — це спосіб уникнути війни, то має знати: прийде інший ТЦК — російський», — сказав Буданов під час виступу на безпековому форумі.

За словами керівника ГУР, виклики, які стоять перед Україною у 2025 році, вимагають не лише технологічної, а й моральної мобілізації. На фоні новин з Вашингтона щодо тимчасового замороження поставок критичного озброєння, зокрема систем Patriot, в Україні зростає потреба в кадровому резерві та посиленому самозахисті.

Буданов акцентує: на фоні можливого зниження темпів західної підтримки, будь-яке ухилення від військового обов’язку несе прямі ризики втрати територій та розгортання нового наступу РФ.

На його думку, лише національна консолідація та добровільна участь громадян у захисті держави можуть змінити хід війни.

«Ніхто не зацікавлений у перемозі України більше, ніж сама Україна», — підсумував очільник розвідки.

На цьому фоні в Україні готують новий підрозділ ППО.