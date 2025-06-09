Сирський прокоментував ситуацію із ЗСУ на Курщині: подробиці

Попри затяжну природу бойових дій, українські військові продовжують впевнено тримати лінію оборони на Курському напрямку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Заяву про поточну ситуацію та стратегію протидії оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у другій частині документального фільму «Операція Курськ», що транслювався в межах національного телемарафону.

У своєму зверненні генерал наголосив, що поки противник не припиняє агресивні спроби просування на цій ділянці фронту, українські підрозділи продовжуватимуть бойові завдання без визначення кінцевих строків.

На думку Сирського, ситуація не дозволяє говорити про «фінішну пряму» чи про закінчення операції, оскільки динаміка бойових дій свідчить про зростання ворожого тиску. Курський напрямок залишається точкою постійного напруження, і тривала присутність українських військових у цій зоні — це не лише вимушений тактичний крок, а й відповідь на потреби національної безпеки.

Протягом майже року саме в Курській області триває безперервна операція українських військ, що підтверджує стратегічну важливість цього району. Головнокомандувач чітко сформулював меседж: збройні сили України працюють на виснаження ворога й не будуть згортати свою присутність доти, доки цього вимагає ситуація на полі бою.

Йдеться не про часові рамки, а про необхідність забезпечення стабільності та недопущення прориву оборони. Таким чином, українська армія діє не з огляду на календарні терміни, а виходячи з реального стану речей на фронті.

Висловлення Сирського підкреслює мобілізаційний дух ЗСУ та глибоку відповідальність командування за хід воєнної кампанії. Позиція, озвучена головнокомандувачем, водночас сигналізує і союзникам, і ворогу: Україна не має наміру відступати, незалежно від тривалості бойових дій чи складності обставин.

Резонанс фільму «Операція Курськ» у інформаційному просторі посилює розуміння суспільством тієї ціни, яку доводиться платити за стійкість і територіальну цілісність.

До цього ж у РФ поставили Україні ультиматум щодо майбутніх переговорів.