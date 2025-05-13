Зеленський виключив одного з генералів зі своєї ставки: що трапилось

У структурі найвищого військово-політичного керівництва України відбулася вагома ротація.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на інтернет-представництво президента.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №304/2025 офіційно вивів генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Документ був оприлюднений ввечері 12 травня на офіційному порталі глави держави та набрав чинності з моменту публікації.

Підґрунтям для прийняття такого рішення стало положення статті 8 Закону України «Про оборону України», що надає Президенту право формувати та змінювати персональний склад Ставки відповідно до поточних викликів безпеки.

Відповідна пропозиція була подана Радою національної безпеки і оборони України, яка відіграє ключову роль у виробленні стратегічних рішень щодо національної оборони.

Хоча в указі не деталізуються мотиви виведення генерал-лейтенанта Гаврилюка зі Ставки, варто зазначити, що цей крок може свідчити про внутрішню перебудову вищого командного складу в умовах затяжної війни. У період активної фази бойових дій та підготовки до нових етапів оборонної кампанії президентське керівництво активно переглядає кадрові підходи.

Іван Гаврилюк обіймав низку стратегічно важливих посад у структурах Збройних сил України та відігравав помітну роль у військовому плануванні.

Його виключення з вищого керівного органу може свідчити або про зміну функціонального навантаження, або про посилення нових напрямів оперативного управління. На цьому етапі офіційні коментарі щодо подальшої ролі генерал-лейтенанта у секторі оборони не озвучуються.

В той же час Зеленський зробив новий натяк щодо РФ.