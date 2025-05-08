Зеленський зробив новий натяк щодо РФ: президент попередив, чого там можна чекати
Український лідер розповів про те, яка небезпека може чекати РФ в умовах війни з Україною.
Україна продовжує системну роботу над посиленням безпеки свого повітряного простору, що стало ключовою темою чергового звернення президента Володимира Зеленського до нації.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
У своїй промові глава держави наголосив на послідовній взаємодії з міжнародними партнерами у питанні розбудови протиповітряної оборони, не лише шляхом поставок сучасного озброєння, а й через стратегічне рішення щодо розміщення виробничих потужностей безпосередньо на українській території.
За словами президента, Україна розширює переговори з союзниками не тільки з метою отримання новітніх систем ППО та ракет, але й щодо їхньої локалізації, що означає побудову технологічних ланцюгів виробництва на українській інфраструктурній базі. Такий підхід забезпечить як пришвидшення переозброєння Збройних сил, так і зменшення критичної залежності від логістичних маршрутів у часи активної фази бойових дій. Окрім цього, українські фахівці з оборонно-промислового комплексу отримають доступ до нових технологій та виробничих практик, що сприятиме поступовій трансформації оборонного сектору в напрямку високотехнологічної екосистеми.
Президент підкреслив, що безпека українського неба – це вже давно не питання лише національного масштабу. В сучасних геополітичних умовах захист повітряного простору України набуває загальноєвропейського значення.
Адже саме від стійкості України у протистоянні з державою-агресором залежить стабільність і безпека не лише східного флангу НАТО, але й усього континенту. Як зазначив Зеленський, майбутня безпекова архітектура Європи неодмінно включатиме надійний щит над українською територією, а отже, і відповідні виробничі, логістичні та оперативні рішення мають розроблятися вже сьогодні.
Тим часом Україна погодилась на заморозку війни.