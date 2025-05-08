Зеленський зробив новий натяк щодо РФ: президент попередив, чого там можна чекати

Україна продовжує системну роботу над посиленням безпеки свого повітряного простору, що стало ключовою темою чергового звернення президента Володимира Зеленського до нації.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

У своїй промові глава держави наголосив на послідовній взаємодії з міжнародними партнерами у питанні розбудови протиповітряної оборони, не лише шляхом поставок сучасного озброєння, а й через стратегічне рішення щодо розміщення виробничих потужностей безпосередньо на українській території.

За словами президента, Україна розширює переговори з союзниками не тільки з метою отримання новітніх систем ППО та ракет, але й щодо їхньої локалізації, що означає побудову технологічних ланцюгів виробництва на українській інфраструктурній базі. Такий підхід забезпечить як пришвидшення переозброєння Збройних сил, так і зменшення критичної залежності від логістичних маршрутів у часи активної фази бойових дій. Окрім цього, українські фахівці з оборонно-промислового комплексу отримають доступ до нових технологій та виробничих практик, що сприятиме поступовій трансформації оборонного сектору в напрямку високотехнологічної екосистеми.

Президент підкреслив, що безпека українського неба – це вже давно не питання лише національного масштабу. В сучасних геополітичних умовах захист повітряного простору України набуває загальноєвропейського значення.

Адже саме від стійкості України у протистоянні з державою-агресором залежить стабільність і безпека не лише східного флангу НАТО, але й усього континенту. Як зазначив Зеленський, майбутня безпекова архітектура Європи неодмінно включатиме надійний щит над українською територією, а отже, і відповідні виробничі, логістичні та оперативні рішення мають розроблятися вже сьогодні.

Тим часом Україна погодилась на заморозку війни.