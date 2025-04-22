Скільки людей в Україні вважаються зниклими безвісті: відповідь влади

В Україні станом на 2025 рік за офіційними даними понад 63 тис. людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Це число вражає своєю величиною та відображає трагічну ситуацію, яка виникла внаслідок військових дій та збройного конфлікту. Як повідомив Артур Добросердов, уповноважений з питань зниклих безвісти, частина цих осіб, а саме понад 10 тис., перебуває в полоні на території Російської Федерації.

Міжнародні організації, уряд України та правозахисні організації активно займаються розслідуванням і пошуком цих людей.

Тривають переговори з різними сторонами конфлікту, щоб з’ясувати долю кожного зниклого. Водночас інформація про зниклих постійно оновлюється, оскільки з кожним днем з’являються нові свідчення та факти, що допомагають з’ясувати місцеперебування людей або підтвердити їх загибель.

Ситуація з військовими та цивільними, що потрапили в полон або зникли під час активних бойових дій, стала серйозною гуманітарною проблемою. Українські органи влади продовжують здійснювати численні заходи для пошуку зниклих, намагаючись забезпечити їх повернення.

Однак, як підкреслюють експерти, ця проблема є не тільки національною, але й міжнародною, оскільки вимагає координації з іншими державами та міжнародними організаціями, щоб забезпечити дотримання прав людини та гарантії безпеки для зниклих осіб.

Між тим, родичі зниклих безвісти українців залишаються в глибокій тривозі і без конкретної інформації про долю своїх близьких. Це підкреслює важливість швидкого реагування на подібні ситуації та необхідність більш ефективних механізмів для пошуку та ідентифікації зниклих.

Тим часом Україна вимагає вибачень від телеканалу США.