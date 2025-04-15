Политика

Зеленський підписав новий закон щодо ТЦК: що пропонується людям

Зеленський подбав про те, щоб у громадян України був демократичний вибір: платили владі або воювати.

Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає новий механізм взаємодії з громадянами, котрі порушили вимоги чинного мобілізаційного законодавства.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на

Відтепер фізичні особи мають змогу добровільно звернутися до територіального центру комплектування й сплатити штраф за адміністративне порушення в розмірі 8500 гривень замість повної суми у 17 тисяч гривень.

Закон офіційно набирає чинності після опублікування і вже викликав широку дискусію серед експертів і громадськості.

Ключовою метою нововведення є стимулювання добровільного врегулювання адміністративних порушень без потреби в тривалих судових процедурах чи примусових стягненнях.

Застосування знижки у 50% є, фактично, інструментом профілактичного впливу, що спонукає громадян швидше та охочіше взаємодіяти з органами комплектування. На думку розробників законопроєкту, такий підхід зменшить адміністративне навантаження на судову систему та підвищить дисципліну у сфері мобілізаційного обліку.

Крім того, законом передбачено ще один важливий правовий механізм – можливість закриття адміністративної справи проти особи, яка ухилялася від виконання обов’язків, але добровільно вирішила стати до лав Збройних сил України.

Таким чином, влада пропонує не лише покарання, а й шанс на виправлення та активну участь у захисті держави, що є важливим гуманітарним сигналом у рамках сучасної оборонної політики країни.

Також президент зізнався, чи є у нього «план Б», якщо перемир’я не буде.

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Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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