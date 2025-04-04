Зеленський розповів, що вирішується на Сумському напряму: подробиці

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня здійснив робочу поїздку до Сумської області, яку він назвав «одним із напрямків, де багато що вирішується».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Під час візиту він особисто подякував українським військовим, які тримають оборону від можливих загроз з боку російських військ. Зеленський відзначив внесок підрозділів Десантно-штурмових військ — 80-ї та 82-ї бригад, а також морських піхотинців 36-ї бригади.

Він наголосив, що ці підрозділи беруть участь у бойових діях на території ворога, зокрема в Курській області, і саме ця операція є одним із найбільших досягнень України у війні.

«Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла», — заявив глава держави, наголошуючи на важливості активної оборони та стратегічних операцій за межами українських кордонів.

Президент також провів зустріч із командирами підрозділів, які повідомили про першочергові потреби на цьому напрямку — додаткове забезпечення, нову техніку, дрони та інші оперативні ресурси. Він підкреслив, що українська армія усвідомлює плани ворога і готова до будь-яких сценаріїв.

«Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч, — це все потрібно, це все допомагає нам зберігати Україну й наближати мир», — резюмував Зеленський, підтверджуючи пріоритетний курс на посилення обороноздатності держави.

Нагадаємо, Зеленський попередив, що треба для зупинення вогню в Україні.