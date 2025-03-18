У Раді пропонують скасувати платіжку за транспортування газу для українців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає тимчасове скасування платежів за транспортування та розподіл газу для побутових споживачів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Якщо документ ухвалять, українці зможуть не сплачувати ці послуги на час дії воєнного стану, а також протягом року після його завершення. Автори ініціативи наголошують, що в умовах економічної нестабільності та зростання витрат на комунальні послуги цей крок дозволить полегшити фінансовий тягар для громадян.

Крім того, це може стати частиною ширшої державної програми підтримки населення під час війни.

Запропоноване рішення активно обговорюється в парламентських комітетах. Експерти зазначають, що скасування платежів за транспортування газу може вплинути на фінансову стабільність газорозподільних компаній, тому необхідно розробити механізми компенсації для енергетичного сектору.

Очікується, що найближчим часом законопроєкт буде розглянутий на засіданні парламенту. У разі його схвалення українські домогосподарства отримають суттєве зниження витрат на оплату комунальних послуг, що стане важливим кроком у підтримці громадян під час воєнного періоду.

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