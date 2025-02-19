Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва: перші заяви про безпеку і війну

Бджоли та оси – комахи, яких часто плутають, особливо коли мова йде про їхні укуси.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Donpress.

Спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до столиці України і вже виступив із першою заявою. Повідомляється, що на залізничному вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк.

У своєму зверненні Келлог підкреслив готовність США вислухати українську сторону і надати необхідну підтримку.

«Ми будемо слухати. Ми готові надати все необхідне. Ми розуміємо важливість гарантій безпеки. Частина моєї місії — це діалог. Потім я повернуся до США, обговоримо з президентом Трампом, щоб переконатися, що у нас повне розуміння ситуації», — заявив він.

Крім того, Келлог зазначив, що, на його думку, війни можна було б уникнути, якби в той момент президентом США був Дональд Трамп.

«Він усвідомлює масштаб страждань людей і руйнувань. Ми хочемо, щоб цей конфлікт завершився», — додав спецпредставник.

Візит Келлога до Києва підкреслює важливість українського питання для США, а його заяви свідчать про те, що Вашингтон готовий переглядати стратегію підтримки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський висловився про Путіна, Трампа і переговори: « Я буду більше не потрібен».