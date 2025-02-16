Трамп висунув Європі вимогу щодо України: подробиці від Reuters

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела, Вашингтон надіслав країнам ЄС листи з шістьма питаннями.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Reuters.

У них, серед іншого, згадувалася можливість миротворчої місії на території України. Цю інформацію підтвердив і президент Фінляндії Александр Стубб.

«США надали європейським партнерам анкету із запитаннями про можливі кроки щодо забезпечення безпеки України», — заявив він.

Адміністрація Дональда Трампа наголошує, що розраховує на активну участь Європи у формуванні стійкої системи безпеки в регіоні, включно з Україною.

У Вашингтоні очікують від європейських країн конкретних пропозицій з цього питання. США запросили у європейських держав інформацію про те, скільки військових і одиниць озброєння вони можуть виділити для потенційної миротворчої місії в Україні.

«Вашингтон контактує зі столицями європейських країн, з’ясовуючи їхню готовність направити військові сили в Україну. Основна мета — зрозуміти, як союзники оцінюють можливі параметри врегулювання конфлікту, а також роль Європи і США в цьому процесі», — пояснюють джерела.

Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни конференції в Мюнхені, закликав Європу до створення об’єднаної армії. Він зазначив, що регіон завдяки цьому рішенню отримає не тільки безпеку, а й повагу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європа негласно розробляє план відправки військ в Україну: в АР розкрили деталі.