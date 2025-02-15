Європа негласно розробляє план відправки військ в Україну: в АР розкрили деталі

Група європейських країн негласно розробляє план відправки миротворчих військ в Україну.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The Associated Press.

У Європі стурбовані, що безпекові пріоритети США лежать в інших сферах. Як зазначає видання, Британія і Франція — в авангарді зусиль щодо можливої миротворчої місії. Європейські країни почали вивчати, які сили могли б знадобитися. Але виникли побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним без ЄС.

Як пише AP, у грудні 2024 року, ще до інавгурації Трампа, група лідерів і міністрів зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у штаб-квартирі генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Там були представники Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі, а також високопоставлені чиновники ЄС.

Переговори ґрунтувалися на ідеї президента Франції Еммануеля Макрона, яку він висунув ще на початку 2024 року. Але тоді вона викликала критику.

Видання додає, що якими будуть миротворчі сили, залежатиме від умов мирного договору та інших чинників.

«Ми перебуваємо на дуже ранній стадії», — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур в інтерв’ю Associated Press у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, незважаючи на різні дискусії та чутки, для європейських союзників «критично важливо» зрозуміти, який вигляд матиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Естонський міністр наголосив, що якщо Росія і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до «кількох тисяч» з обох боків, то «для Європи не буде проблемою також бути там», але буде набагато складніше, якщо конфлікт буде «кипіти».

Експерти та офіційні особи вважають, що за нинішньої ситуації в Україні потрібно буде розгорнути сильніший і чисельніший контингент, ніж прості миротворці, наприклад, як «блакитні шоломи» ООН.

«Вони (росіяни, — ред.) порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, вони повинні мати авіацію, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряну і протиракетну оборону», — вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поставив жорсткий дедлайн військовим РФ: що вони мають зробити до 9 травня.