Зеленський затребував від Заходу альтернативу: вступ до НАТО або ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі затягування процесу вступу України до НАТО на роки або десятиліття Захід має надати країні альтернативні гарантії безпеки.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Володимира Зеленського.

Він підкреслив, що Україні потрібні конкретні заходи захисту від російської загрози, включно з ракетними комплексами, фінансуванням мільйонної армії і розміщенням міжнародного військового контингенту в ключових регіонах країни.

Зеленський висловив сумнів у тому, що надані Україні ракети зможуть ефективно стримувати російську ядерну зброю. У цьому контексті він поставив риторичне запитання, чи може Захід розглянути можливість передачі Україні ядерного арсеналу.

Президент зазначив, що Україні потрібні дієві інструменти оборони, якщо НАТО не може надати їй членство найближчим часом.

За його словами, західні партнери повинні не тільки допомагати з фінансуванням армії, а й брати участь у забезпеченні стабільності на українській території, розміщуючи там свої військові підрозділи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливого завершення війни.