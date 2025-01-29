Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливого завершення війни

У вівторок, 28 січня, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського лідера Володимира Путіна про можливе завершення війни.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що Кремль навмисно затягує конфлікт, а сам Путін боїться переговорів і сильних світових лідерів. За його словами, усі дії російського президента спрямовані на те, щоб війна тривала якомога довше.

«У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що міжнародному співтовариству слід врахувати помилки минулого і не піддаватися на маніпуляції Москви.

«Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів. І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо — усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін висловився про війну в Україні: диктатор сказав коли вона може закінчиться.