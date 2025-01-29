Путін висловився про війну в Україні: диктатор сказав коли вона може закінчиться

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом півтора-двох місяців, якщо в України закінчаться фінансові ресурси, які надають західні країни, а також запаси боєприпасів.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на росСМИ.

За словами Путіна, Росія не відкидає можливості переговорів з Україною, але чинний президент Володимир Зеленський, на його думку, втратив свою легітимність, оскільки термін його повноважень нібито закінчився.

Путін також підкреслив, що суверенітет України перебуває на вкрай низькому рівні, і звинуватив Захід у тому, що він переконав Київ продовжувати конфлікт. Президент Росії додав, що Україні начебто варто було б піти з Донецької та Луганської областей після початку так званого «свого» 24 лютого 2022 року, щоб уникнути повномасштабної війни.

Путін також зазначив, що переговори можливі тільки після скасування Києвом декрету, що забороняє переговори з Росією.

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