Политика

Путін висловився про війну в Україні: диктатор сказав коли вона може закінчиться

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
0 0

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом півтора-двох місяців, якщо в України закінчаться фінансові ресурси, які надають західні країни, а також запаси боєприпасів.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на росСМИ.

За словами Путіна, Росія не відкидає можливості переговорів з Україною, але чинний президент Володимир Зеленський, на його думку, втратив свою легітимність, оскільки термін його повноважень нібито закінчився.

Путін також підкреслив, що суверенітет України перебуває на вкрай низькому рівні, і звинуватив Захід у тому, що він переконав Київ продовжувати конфлікт. Президент Росії додав, що Україні начебто варто було б піти з Донецької та Луганської областей після початку так званого «свого» 24 лютого 2022 року, щоб уникнути повномасштабної війни.

Путін також зазначив, що переговори можливі тільки після скасування Києвом декрету, що забороняє переговори з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що приховують погрози Трампа на адресу Кремля: деталі від Politico.

теги
Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
0 0

Материалы по теме

Дональд Трамп

Коли закінчиться війна в Україні: у Трампа визначили терміни

2 недели ago
Ізраїль

Між Ізраїлем та ХАМАС укладено угоду про зупинення вогню та звільнення заручників: детілі від SNN

2 недели ago

Кандидат Трампа на пост глави Пентагону зробив заяву про війну в Україні: «Цьому потрібно покласти край»

2 недели ago
Володимир Путін

Коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови

3 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button