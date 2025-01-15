Политика

Кандидат Трампа на пост глави Пентагону зробив заяву про війну в Україні: «Цьому потрібно покласти край»

Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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Журналіст «Голосу Америки» повідомив, які заяви прозвучали під час обговорення кандидатури Гегсета комітетом у справах збройних сил.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на журналіста «Голосу Америки» .

Зокрема сенатор Ангус Кінг звернув увагу, що у своїх пріоритетах Гегсет згадував Китай, проте не торкнувся теми російської агресії проти України.

У відповідь на ці зауваження Гегсет зазначив, що остаточні рішення ухвалює президент, який уже висловив прагнення завершити конфлікт. Кандидат наголосив, що адміністрація усвідомлює, хто є агресором і хто потребує підтримки, і висловив намір покласти край війні з урахуванням інтересів України.

«Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців. Але цій війні потрібно покласти край», — заявив Хегсет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови .

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Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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