Росія запустила по Україні «нову» ракету «Орєшнік»: що це за ракета та чому Путін використав таку назву

Також він похвалився, що ракета може подолати будь-які протиракетні засоби Заходу.

20 листопада посольство США попередило про наміри Росії завдати особливо потужного удару по Україні. Це попередження збіглося з інформацією плани російський окупантів провести випробування під Астраханню балістичної ракети «Рубеж», яка у три рази потужніша за «Іскандер». Очікувалося, що саме її Москва хоче застосувати проти України. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Путін залякує Захід

Вранці 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпро. У Повітряних силах заявили, що одна з ракет, якою атакували місти належить до класу міжконтинентальних балістичних ракет. ЗМІ припускають, що це могла бути РС-26 «Рубеж».

У вечірньому зверненні Путін підтвердив удар по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності, одначе чомусь назвав її «Орєшніком».

Більшість, ймовірно, задались питанням, що це за така нова «зброя», про яку відсутні дані у відкритому доступі.

Аналітики не виключають, що позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ракетою, яка більш відома власне як РС-26 «Рубеж».

Подібна «двоїстість» притаманна російському ВПК. Як приклад, можна навести таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також моє позначення як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101.

Чому Путін використав саме назву «Орєшнік»

Не виключено, що Путін, називаючи «Рубеж» «Орєшніком», має намір залякати Захід, створивши у нього враження, що, мовляв, у Росії начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності.

Глава кремлівського режиму знову звернувся до своєю улюбленої тактики «стратегічної невизначеності».

Раніше ПЛ писала про те, що відомо про ракети ATACMS та які цілі на території РФ вони можуть вразити.