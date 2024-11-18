Байден дозволив удари по РФ американською зброєю: як на це відреагували в Кремлі
Президент США Джо Байден, який вже за дві місяці покине Білий дім, вирішив дозволити Україні завдавати ударів американською далекобійною зброєю по території Росії.
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Йдеться про ракети ATACMS.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.
США дозволили удари по РФ
Втім, як відомо, далекобійні ракети ATACMS Україна зможе використати виключно для ударів по російським і північнокорейським військам у Курській області.
Як наголосили американські чиновники, дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії став відповіддю на рішення Кремля залучити у війну проти України військових з КНДР.
Зазначається, що таке рішення Байден ухвалив за два місяці до того, як Білий дім очолить Дональд Трамп, який формує команду, члени якої неоднозначно висловлюються про допомогу Україні.
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Як на рішення Байдена відреагували в Кремлі
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков розкритикував рішення Байдена. Він заявив, що дозвіл США бити по території Росії ракетами ATACMS є «нагнітанням напруженості».
«Ви знаєте, поки є публікації в західних ЗМІ, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки, власне, вони про це й говорили, для того, щоб і далі підливати олію у вогонь і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту», — зазначив спікер Кремля.
Раніше ПЛ писала про те, що Трамп готує «мирний план» для України.