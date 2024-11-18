Байден дозволив удари по РФ американською зброєю: як на це відреагували в Кремлі

Йдеться про ракети ATACMS.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

США дозволили удари по РФ

Втім, як відомо, далекобійні ракети ATACMS Україна зможе використати виключно для ударів по російським і північнокорейським військам у Курській області.

Як наголосили американські чиновники, дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії став відповіддю на рішення Кремля залучити у війну проти України військових з КНДР.

Зазначається, що таке рішення Байден ухвалив за два місяці до того, як Білий дім очолить Дональд Трамп, який формує команду, члени якої неоднозначно висловлюються про допомогу Україні.

Як на рішення Байдена відреагували в Кремлі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков розкритикував рішення Байдена. Він заявив, що дозвіл США бити по території Росії ракетами ATACMS є «нагнітанням напруженості».

«Ви знаєте, поки є публікації в західних ЗМІ, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки, власне, вони про це й говорили, для того, щоб і далі підливати олію у вогонь і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту», — зазначив спікер Кремля.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп готує «мирний план» для України.