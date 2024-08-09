Чи арештує Мексика Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообаного президента

Він заявив, що країна не буде заарештовувати главу Кремля під час його можливого візиту на інавгурацію новогообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української сторони заарештувати російського диктатора у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, яка запланована на 1 жовтня.

З аналогічним закликом до мексиканської влади звернувся і Європейський союз.

Варто зазначити, що звернення щодо арешту Путіна пояснюються тим, що Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще минулого року видав ордер на арешт глави Кремля.

Проте чинний президент Мексики під час виступу на урядовій прес-конференції відхилив відповідні заклики з боку як Києва, так і Брюсселя, стосовно дотримання зобов’язань МКС. Він заявив, що країна не може цього зробити, адже «це не від нас залежить».

Що передувало

7 серпня Мексика надіслала запрошення Путіну на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум, що має відбутися 1 жовтня.

Пізніше посольство України в Мексиці, а також речник Єврокомісії Петер Стано закликали місцеву владу заарештувати російського диктатора, якщо він туди приїде, оскільки Мексика визнає юрисдикцію МКС.

Варто нагадати, що ордер на арешт Путіна був виданий МКС у березні 2023 року за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до РФ. Відтоді глава Кремля не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту, побоючись бути заарештованим.

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