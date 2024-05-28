Политика

В Україні можуть з’явитися французьку інструктори: що відомо і коли це може статися

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова направити своїх інструкторів до України для навчання українських військових.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис головкома Олександра Сирського у Telegram.

Як відомо, що Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з очільником Міноборони Франції Себастьяном Лекорню, який заявив про інінціативу Франції  направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

За словами головкома ЗСУ, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Сирський подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні у війні проти агресора. Він також висловив сподівання, що рішучість Франції спонукатиме інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Втім, як виявилось, остаточне рішення щодо відправки французьких інструкторів в Україну ще не ухвалено. Переговори щодо прийому в Україні французьких інструкторів для навчання військових ще тривають. Про це повідомили в пресслужбах оборонних відомств України і Франції.

Зазначається, що Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ наразі працюють над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.

Раніше ПЛ писала про те, що українці зареєстрували петицію щодо введення іноземних військ в Україну.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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