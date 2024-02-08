Политика

Законопроект про мобілізацію: лідер фракції «Слуга народу» назвав питання, які доопрацюють до другого читання

Профільний комітет Ради проведе доопрацювання нового законопроекту по мобілізації, який вчора прийняли в першому читанні, бо «питання до нього є у всіх».

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 12 часов agoОбновлено: 8 февраля, 2024
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Є декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Давида Арахамії в Telegram.

«Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання», — зазначив він.

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Також Арахамія озвучив пункти, які відправили на доопрацювання. А саме:

  1. Пункти про людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає залишаться в редакції чинного законодавства.
  2. Буде переглянуто підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, тому комітет буде шукати компроміси.
  3. Блокування особистих рахунків громадян є неприйнятним.

«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», — додав він, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту.

Нагадаємо, в Білому домі відреагували на інтерв’ю трампіста Карлсона з Путіним.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 12 часов agoОбновлено: 8 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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