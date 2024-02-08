Законопроект про мобілізацію: лідер фракції «Слуга народу» назвав питання, які доопрацюють до другого читання

Є декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Давида Арахамії в Telegram.

«Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання», — зазначив він.

Також Арахамія озвучив пункти, які відправили на доопрацювання. А саме:

Пункти про людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає залишаться в редакції чинного законодавства. Буде переглянуто підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, тому комітет буде шукати компроміси. Блокування особистих рахунків громадян є неприйнятним.

«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», — додав він, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту.

Нагадаємо, в Білому домі відреагували на інтерв’ю трампіста Карлсона з Путіним.